Телеканал «Санкт-Петербург»: удалять пятна с шерстяных вещей необходимо до их отправки в стиральную машину

Россиянам посоветовали удалять пятна с шерстяных вещей до их отправки в стиральную машину. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Так, вывести простое пятно с любимой шерстяной кофты помогут обычные спиртовые салфетки. Удалить жир можно с помощью средства для мытья посуды, а обычная грязь легко снимается щеткой.

Эксперты призывают стирать шерстяные вещи в специальном режиме и в холодной воде, поскольку в горячей вещь деформируется или сядет. Для того, чтобы на шерстяной одежде не появлялись катышки, ее необходимо предварительно вывернуть наизнанку.

Шерстяную одежду лучше стирать жидким порошком. Считается, что он более бережно относится к деликатным тканям.