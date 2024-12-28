Телеканал «360» заплатит самым активным подписчикам «ВКонтакте»

Фото: РИА «Новости»

Конкурс продлен. Решение о продлении во вложении, правила прежние. Смотрите их по ссылке.

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