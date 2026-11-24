В России возродили производство рыжикового масла — продукта, который был распространен на Урале и в Сибири в начале XX века. Об этом сообщил эксперт — доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова в беседе с URA.RU .

Рыжиковое масло переживает второе рождение как «забытый суперфуд», сообщила диетолог Мясникова. Сырьем служат семена растения рыжик посевной, которые содержат от 26% до 46% масла. Интерес к культуре в России начал расти 10–15 лет назад — сначала в Сибири, затем на юге.

Продукт полезен при болезнях сердца и повышенном холестерине, но противопоказан при аллергии, индивидуальной непереносимости, а также в стадии обострения панкреатита, холецистита и желчнокаменной болезни. При выборе Мясникова советует брать нерафинированное масло холодного отжима в темной стеклянной бутылке, так как свет разрушает Омега-3 и витамин Е. В составе должно быть указано только «масло рыжиковое».