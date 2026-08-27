Технолог Львович перечислила признаки испорченной сельди

Львович рассказала, что покупатель не сможет без лаборатории проверить количество консервантов и качество масла в пресервах. Этикетка также не дает такой гарантии.

Прогорклое масло может выдавать специфический запах, однако специи и маринад способны его скрыть. Консерванты на вкус не ощущаются. Желтый жирок на сельди говорит о том, что рыба начала окисляться.

Львович назвала наиболее безопасным вариантом бочковую сельдь, которую нужно солить и разделывать самостоятельно. Для готового филе производители иногда используют растворы, размягчающие мякоть и мелкие кости. Эксперт добавила, что филе не может стоить дешевле целой рыбы за тот же килограмм.