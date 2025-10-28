Технолог Ершова сообщила, что для стирки изделий из шелка и шерсти стоит выбирать деликатный режим

Доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова сообщила NEWS.ru , что для стирки изделий из шелка и шерсти стоит выбирать деликатный режим. Такой подход поможет избежать деформации вещей.

По словам эксперта, режим деликатной стирки подходит для вискозы, тонкой синтетики, некоторых видов полиэстера и смешанных материалов. В этом режиме температура воды составляет 30–40 градусов, отжим выполняется на самых низких оборотах или отключается. Благодаря плавному движению барабана ткани не повреждаются.

Ершова рекомендует стирать в деликатном режиме вещи из шерсти, шелка, шифона, тонкие свитера, кардиганы и легкие нарядные платья.