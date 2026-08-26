Технолог Барабанов назвал температуру отстирывания травы с одежды

Начальник отдела разработки эко-продуктов бренда Nobu Николай Барабанов посоветовал отстирывать траву средствами с протеазой при температуре до 40 градусов, сообщает Газета.ru .

Пигмент хлорофилл удерживается на ткани белковыми соединениями из сока травы. Барабанов объяснил, что протеаза расщепляет эти соединения и делает загрязнение менее стойким.

Для стирки вещей со следами травы следует выбирать низкотемпературный режим — до 40 градусов. При более высокой температуре энзимы теряют активность, а пигмент закрепляется в волокнах ткани, пишет kp.ru.

Технолог также рекомендовал не использовать хлорный отбеливатель на цветных и некоторых синтетических тканях: он может оставить желтые разводы и повредить нити. Смешивать агрессивные средства, включая уксус, нашатырь и перекись, также не стоит из-за непредсказуемой реакции.