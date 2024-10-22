Таролог Скуратова назвала кротон и фикус Бенджамина лучшими растениями для офиса

Кротон, фикус Бенджамина, аглаонема, диффенбахия и монстера — офисные растения, которые улучшают когнитивные функции и помогают справиться со стрессом, рассказала эксперт по фэншуй и астрологии Елена Скуратова «Москве 24» .

Кротон помогает избавиться от негативных мыслей и улучшает атмосферу, а аглаонема повышает жизненный тонус и работоспособность. Диффенбахия положительно влияет на мозговую активность.

Наконец, монстеру рекомендуется размещать в местах для переговоров для упорядочивания мыслей, а фикус Бенджамина — в зоне отдыха, так как он способствует снятию стресса и гармонии.