Таролог Скуратова назвала кротон и фикус Бенджамина лучшими растениями для офиса

Кротон, фикус Бенджамина, аглаонема, диффенбахия и монстера — офисные растения, которые улучшают когнитивные функции и помогают справиться со стрессом, рассказала эксперт по фэншуй и астрологии Елена Скуратова «Москве 24».
Кротон помогает избавиться от негативных мыслей и улучшает атмосферу, а аглаонема повышает жизненный тонус и работоспособность. Диффенбахия положительно влияет на мозговую активность.
Наконец, монстеру рекомендуется размещать в местах для переговоров для упорядочивания мыслей, а фикус Бенджамина — в зоне отдыха, так как он способствует снятию стресса и гармонии.
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