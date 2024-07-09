Таролог Шери рассказала, что Овнам и Близнецам будет особенно везти в июле

Таролог и рунолог Светлана Шери в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, каким знакам зодиака будет особенно везти в июле. Эксперт выделила Овнов, Близнецов, Львов, Дев, Козерогов и Рыб.

Например, Овны, по словам Шери, смогут добиться положительных результатов в работе и бизнесе, а Близнецы в июле испытают гармоничное и беззаботное состояние.

У Львов будет невероятный прилив энергии в интеллектуальной сфере, а Девы наконец поймут, что они на правильном пути. У Козерогов наступит положительный период в сфере финансов и здоровья, а Рыбы наконец обретут новые возможности, добавила таролог.