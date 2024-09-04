«Танцующий» медведь в Пермском крае попал в объектив фотоловушки

Вишерский заповедник в Пермском крае показал кадры танцующего медведя

В Пермском крае на просторах Вишерского заповедника фотоловушка запечатлела «танцующего» медведя. Видео с животным показала пресс-служба заказника.

«Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента», — подписали ролик.

Авторы публикации отметили, что медведь ритмично двигался рядом с меточным деревом, которое представляет подобие социальной сети для животных в тайге.

Такие деревья растут на звериной тропе, где звери могут понюхать и изучить состав местной фауны.

«Таежная „соцсеть“ — самый информативный источник информации среди животных», — подчеркнули представители заповедника.

Ранее в Керженском заповеднике фотокамера засняла бурого медведя.

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Belkin Alexey/news.ru

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