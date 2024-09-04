«Танцующий» медведь в Пермском крае попал в объектив фотоловушки
Вишерский заповедник в Пермском крае показал кадры танцующего медведя
В Пермском крае на просторах Вишерского заповедника фотоловушка запечатлела «танцующего» медведя. Видео с животным показала пресс-служба заказника.
«Мишка пишет пост в таежных соцсетях: я был здесь, я самый красивый, сильный, умный и так далее, сообщает соседям, какого он роста, пола и темперамента», — подписали ролик.
Авторы публикации отметили, что медведь ритмично двигался рядом с меточным деревом, которое представляет подобие социальной сети для животных в тайге.
Такие деревья растут на звериной тропе, где звери могут понюхать и изучить состав местной фауны.
«Таежная „соцсеть“ — самый информативный источник информации среди животных», — подчеркнули представители заповедника.
Ранее в Керженском заповеднике фотокамера засняла бурого медведя.