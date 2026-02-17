Тамара Глоба порекомендовала использовать период затмения для избавления от вредных привычек

Известный астролог Тамара Глоба в беседе с KP.RU дала советы, как провести дни вокруг даты 17 февраля 2026 года — времени кольцеобразного солнечного затмения.

Тамара Глоба предупреждает, что в период с 17 февраля и до середины марта стоит быть особенно осторожными, особенно мужчинам, так как затмение влияет на здоровье сердца и может обострить сердечно-сосудистые проблемы.

Астролог рекомендует проявлять внимание к деловым вопросам, так как возможны кризисные ситуации и проявления агрессии. Проблемы могут возникнуть с транспортом и связью, поэтому следует быть особенно внимательными в поездках и на дорогах.

Чтобы подготовиться к затмению, Тамара Глоба советует заниматься физическими упражнениями, принимать контрастный душ и правильно питаться. Однако важно не переусердствовать и не перегружать организм.

Также астролог рекомендует использовать период затмения для избавления от вредных привычек и завершения давних дел или отношений. Главное — не проявлять агрессию, а стремиться к самокритике и решению проблем.