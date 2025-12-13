Тайну гибели первой советской подлодки «Декабрист» раскроют спустя 85 лет

Экспедиция фонда «Люди моря» «Русские корабли» обследовала первую советскую подлодку «Декабрист», затонувшую в 1940 году в Мотовском заливе Баренцева моря. Телеуправляемый подводный аппарат опустился на глубину 256 метров и сделал десятки тысяч снимков, на основе которых создадут 3D-модель субмарины, написало РИА «Новости» .

Исследование подтвердило основную версию гибели корабля: у корпуса отсутствует около 30 метров кормовой части, что указывает на внутренний взрыв. Ранее рассматривались версии подрыва на мине и атаки иностранной подлодки. «Декабрист», построенный в 1927–1930 годах, служил на Севере, но не участвовал в боевых столкновениях. Лодка пропала 13 ноября 1940 года во время учений, погиб весь экипаж.

По данным экспедиции, обработка полученных материалов и создание цифровой модели займут несколько недель. В дальнейшем «Декабрист» станет частью виртуального музея на ГИС-портале «Россия — от моря до моря».

Исследователи также осмотрели сторожевой корабль «Штиль», затонувший в июле 1941 года после удара немецкой авиации и найденный в 2022 году на глубине 217 метров. Подводная камера зафиксировала сохранившиеся элементы корпуса, орудия и машинный телеграф. На корпусе сторожевика установили мемориальную табличку.

Весной военнослужащие Тихоокеанского флота в заливе Петра Великого обнаружили подводную лодку типа «Малютка», затонувшую в годы Великой Отечественной войны.