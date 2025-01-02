Таинственно исчезнувшая женщина нашлась живой спустя 52 года

Британская полиция раскрыла дело полувековой давности. Жительница города Ковентри пропала без вести, но благодаря старой фотографии нашлась на другом конце страны. Об этом сообщила газета Daily Mail .

В 1972 году 16-летняя Шейла Фокс таинственно исчезла из центра города Ковентри. Родители обратились в полицию. Они подозревали, что девушка состояла в отношениях с мужчиной сильно старше себя и специально скрылась.

Однако за 52 года она ни разу не вышла на связь с семьей, а правоохранители не нашли никакой информации о местонахождении британки. В декабре 2024 года после очередной апелляции детективы подняли дело и нашли среди улик фотографию Фокс, сделанную незадолго до исчезновения. Они опубликовали снимок в соцсетях и всего спустя несколько часов получили первую зацепку.

«Было подтверждено, что Шейла в безопасности и чувствует себя хорошо, проживая в другой части страны, что наконец-то разрешило одно из самых затяжных дел о пропаже человека, которые мы расследовали», — сказал представитель полиции Уэст-Мидлендса.

Похожий случай произошел в Канаде, однако пропавшую 27 лет назад женщину нашли мертвой. Раскрыть дело помог 13-летний подросток.