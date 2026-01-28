Таец вернулся домой спустя две недели после своих похорон

В тайской провинции Чианграй семья похоронила останки своего 48-летнего родственника, а через две недели он заявился к ним живым и узнал, что его уже проводили в последний путь. Об этом сообщило издание Khaosod Online .

Мужчина неожиданно вернулся домой 24 января. Семья тайца обратилась к властям, чтобы разобраться в этой ситуации. Его родственники потребовали эксгумации тела умершего.

Выяснилось, что тело им привезли 9 января для проведения религиозных церемоний и последующих похорон. Только неизвестно, почему они приняли чужака за члена семьи.

Власти начали расследование, чтобы выяснить, когда произошла ошибка при идентификации трупа. Личность ошибочно захороненного человека также установили, передав его останки родным.

