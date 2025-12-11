Сытый и одинокий волк попал в объектив видеоловушки в Ленобласти

Видеоловушка засняла одинокого волка недалеко от Всеволожска Ленинградской области. Об этом сообщила «Мойка78» .

Как отметил биолог Павел Глазков, хищник бродит по лесу в одиночестве, хотя его сородичи обычно собираются в стаи.

«Внимание приковывает его огромный набитый живот — видно, что ночью зверь плотно поужинал», — процитировал эксперта телеканал «Санкт-Петербург».

По его словам, волки после удачной охоты стараются съесть как можно больше, поскольку неизвестно, когда снова повезет. Также они никогда не возвращаются к недоеденной добыче, чтобы избежать ловушек и встречи с другими зверями.