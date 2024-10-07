Строительный эксперт Васильев посоветовал покрасить вагонку лаком, чтобы продлить ей жизнь

Восстановить жизнь деревянной отделке на даче, включая вагонку, можно, обновив лак. Об этом рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев.

Сначала важно сначала избавиться от грязи, пыли и старого покрытия, что лучше делать с помощью щетки или слегка влажной тряпки, так как древесина хорошо впитывает влагу, и после очистки потребуется длительная просушка.

Затем можно наносить матовый лак, который позволит скрыть желтоватый оттенок и придаст вагонке более благородный вид, добавил Васильев.

Он также напомнил, что для защиты от влаги и загрязнений можно использовать защитный лак или масло.