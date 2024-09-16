Строительный эксперт Васильев посоветовал дачникам успеть посадить до заморозков вишню, сливу и яблоню

Основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с «Известиями» дал советы дачникам, как правильно подготовить загородный дом к зимнему сезону.

Сперва эксперт советует заложить в грядки перегной и удобрения, чтобы в будущем году получить богатый урожай.

«До первых заморозков можно посадить вишню, сливу или яблоню. Выбирайте морозостойкие сорта. Уберите листву, ветки и мелкий мусор из-под деревьев, обработайте стволы препаратами от вредителей», — сообщил Васильев.

Корни растений гораздо лучше перенесут холода, если насыпать вокруг ствола опилки или кору. В бане, если она имеется на участке, необходимо вымыть все ковши и тазы, а также спрятать мыло, чтобы оно не привлекало грызунов. Золу из печки можно разбросать на грядках в качестве удобрения, добавил собеседник издания.