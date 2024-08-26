«Страна есть, души нет». Россиянка испытала унижение на экскурсии в Абхазии

Российская туристка поделилась впечатлениями от экскурсии в Абхазии, где испытала унижение. На сайте Irecommend.ru она рассказала, как абхаз, хозяин ресторана, унижал гостей, а ее назвал «злой тетенькой».

Первая часть экскурсии «Страна души» прошла великолепно, и гости в приподнятом настроении перешли к финальной части — посещение ресторана «Абхазский двор». Здесь они с порога столкнулись с грубостью хозяина — молодого абхаза по имени Наур с замашками диктатора.

После заминки на входе гости расселись за столы, всего на экскурсии было около 250 человек, написала туристка. Хозяин вышел, и посетители ресторана начали трапезу, не дожидаясь его.

«Вы все находитесь в абхазском доме. Я — хозяин этого дома. Почему вы без разрешения хозяина начали застолье?!» — возмутился Наур.

Мужчина приказным тоном заявил, что «будет учить абхазским традициям».

«Пока вы находитесь в моем доме, вы должны делать то, что я говорю. Если вы сели за стол, а потом вышли из-за него во время застолья вы не имеете права снова вернуться за стол», — заявил Наур, запретив ходить даже в туалет.

Наур грубил весь вечер, отметила россиянка. Негативные эмоции отражались на ее лице, и Наур, заметив это, грубо спросил: «Злая тетенька, что вас не устраивает?». Россиянка дала отпор, обвинив его в неуважении к старшей и к гостю. На что тот заявил, что не нравится ей, «потому что нерусский». Этим он выдал в себе ярого националиста, отметила женщина.

Наур оказался малограмотным и не умел выражать мысли, поэтому программы у него не получилось. Мероприятие оставило негативный осадок, заявила туристка.

«Сложилось впечатление, что Апсны (в переводе с абхазского „страна души“ — прим. ред.) — это когда страна есть, а души нет», — подытожила россиянка.