Стоматолог Тумашевич призвал избегать агрессивных абразивов в зубных пастах

Выбор зубной пасты требует ответственного подхода. Важно учитывать индивидуальные потребности и проблемы. Например, для повседневного использования подходят универсальные варианты, а при наличии воспалений — лечебно-профилактические. Состав играет ключевую роль: абразивные вещества, такие как дигидрофосфат кальция, бикарбонат натрия и диоксид кремния, способствуют эффективной очистке, передала «Вечерняя Москва».

На рынке представлены пасты с необычными вкусами, включая энергетики и гуарану, идеальные для тех, кто трудно просыпается по утрам. Также существуют варианты с углем, обладающие уникальным черным цветом, и пасты с шоколадом для сладкоежек.

Представитель российской компании по производству зубных паст Сергей Степанов отмечает: «Важно обращать внимание на состав. Самые эффективные вещества в зубной пасте — абразивные». Он также подчеркивает важность консультации со стоматологом для выбора оптимального варианта.

Стоматолог-терапевт Артур Тумашевич предупреждает: «Не стоит экономить на зубной пасте. Дешевые варианты от непроверенных брендов могут содержать опасные вещества». Он рекомендует избегать агрессивных абразивов и пенных компонентов, которые могут нанести вред здоровью зубов.

Для защиты от бактерий лучше использовать вещества, такие как сорбат калия, вместо антибиотиков и антисептиков, которые при ежедневном использовании могут подавлять здоровую микрофлору.