Стоматолог Иванова объяснила, как по строению зубов выявить азиатские гены

Опытный стоматолог может многое узнать о пациенте по состоянию полости рта: рацион, профессию, хронические заболевания и аллергии. Более того, без генетического анализа врач может определить азиатское происхождение человека, сообщила «Доктору Питеру» стоматолог Виолетта Иванова.

Иванова указала на специфическую анатомическую особенность — строение корневых каналов зубов в форме буквы «С». Данная аномалия значительно усложняет процесс лечения, требуя от стоматолога особого подхода и высокой квалификации, пишет АБН24.

По словам специалиста, данная особенность наиболее часто встречается у представителей монголоидной расы: частота ее проявления составляет от 30% до 50% случаев. Однако подобная структура каналов не является уникальной для азиатских народов. Иванов подчеркнула, что такое строение может встречаться и у европейцев, а также у славянских народов.

В связи с этим врач предостерегла от использования данного признака как стопроцентного генетического маркера азиатского происхождения. Наличие С-образных каналов не позволяет однозначно судить о расовой принадлежности человека или его предков.