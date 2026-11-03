Стилисты дали советы по обновлению гардероба после 60 лет

После 60 лет тело и привычный уклад жизни могут меняться, а старые вещи — сидеть иначе. Об этом говорится в материале о том, как подобрать размер, собрать удобную основу и добавить в образ детали, отражающие характер, пишет «Петербург2» .

Посадка одежды важнее цифры на ярлыке, так как неподходящий размер способен испортить впечатление даже от хорошей вещи. Ориентироваться стоит на то, удобно ли двигаться, а не на параметры бренда. Если вещь сидит неидеально, ее можно подогнать в ателье.

Гардероб должен соответствовать повседневным занятиям: если дни проходят дома или в саду, практичнее выбрать джинсы и удобную обувь вместо вечернего платья. Хорошее белье с поддержкой и широкими бретелями также влияет на посадку одежды. Нейтральная основа облегчает сочетания, а многослойность добавляет образу выразительности, если выбирать каждый следующий слой плотнее предыдущего.

Поддерживать впечатление помогают ухоженные волосы, подходящая стрижка и осанка. Личный стиль не обязан оставаться неизменным — он может приспосабливаться к новому распорядку. Сохранять стоит вещи, в которых удобно и которые помогают чувствовать себя собой.