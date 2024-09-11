Стилист Тюрева назвала клетку, полоску и горох самыми трендовыми принтами этой осени
Этой осенью стоит обратить внимание на одежду со следующими принтами: клетка, полоска, горох и гусиная лапка. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева.
Важно понимать, что именно принты способны корректировать особенности фигуры.
«Мелкие, тонкие — уменьшают и сужают силуэт, широкие и большие — увеличивают», — сказала стилист.
Принт «гусиная лапка» будет отсылать к королевской эстетике. Наиболее удачно такой рисунок смотрится на элегантных классических жакетах, пояснила Тюрева.
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