Стилист Тюрева назвала клетку, полоску и горох самыми трендовыми принтами этой осени

Этой осенью стоит обратить внимание на одежду со следующими принтами: клетка, полоска, горох и гусиная лапка. Об этом «Москве 24» рассказала стилист-имиджмейкер Юлия Тюрева.

Важно понимать, что именно принты способны корректировать особенности фигуры.

«Мелкие, тонкие — уменьшают и сужают силуэт, широкие и большие — увеличивают», — сказала стилист.

Принт «гусиная лапка» будет отсылать к королевской эстетике. Наиболее удачно такой рисунок смотрится на элегантных классических жакетах, пояснила Тюрева.