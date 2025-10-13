Стилист Скороходова назвала вайфареры и узкие очки из 90-х наиболее трендовыми

Очки остаются популярным аксессуаром среди половины взрослого населения России, согласно данным Росстата. В интервью для «Вечерней Москвы» дизайнер и стилист Анна Скороходова рассказала о модных тенденциях в оправах.

Тренды в оправах: - Винтажные овальные очки, популяризированные Бритни Спирс и Хейли Бибер. - Узкие очки, вдохновленные офисным стилем 90-х и нулевых годов. - Вайфареры, изначально солнцезащитные очки Ray-Ban, сейчас популярны и с прозрачными линзами. - Массивная оправа из 70–80-х годов, ставшая символом Ив Сен-Лорана.

Офтальмолог Дарья Левина предостерегает от неправильного подбора очков.

«Важно правильно определить межзрачковое расстояние», — подчеркивает она.

Также врач рекомендует обращать внимание на центровку очков и избегать слишком маленьких моделей для обеспечения лучшего обзора.