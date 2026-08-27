Стилист Скороходова назвала тренды осени 2026 года

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова посоветовала осенью 2026 года сочетать выразительные силуэты, фактуры и яркие цвета, передает «Вечерняя Москва» .

После нескольких сезонов «тихой роскоши» в моду возвращается заметная одежда. Скороходова рассказала, что актуальными станут приталенные силуэты, драпировки, объемные рукава, широкие брюки и менее строгие костюмы с асимметрией или расширенной линией плеч.

Эффектный образ помогут создать пальто-коконы, укороченные объемные куртки, жакеты и большие воротники. Стилист посоветовала соблюдать баланс: крупную вещь сочетать со спокойной классической одеждой. Важную роль также сыграют рельефные ткани, которые разнообразят даже монохромные комплекты.

В палитре останутся оливковый, шоколадный, кремовый и глубокий синий оттенки. Одновременно популярность получат красный, аквамариново-зеленый, желтый и розовый. Насыщенными могут быть не только аксессуары, но и пальто, костюмы или брюки.

Чтобы не тратить лишнего, эксперт рекомендовала сначала проверить имеющийся гардероб и составить список необходимых покупок. Каждую новую вещь стоит сочетать минимум с тремя-пятью уже имеющимися предметами. Ультрамодные детали лучше добавлять через сумки, обувь и другие аксессуары.