Стилист Шеди: золото и серебро можно сочетать в одном образе, если это небольшие украшения

Золото и серебро можно сочетать в одном образе, если для него выбираются негромоздкие украшения. Об этом изданию «Москва 24» рассказала стилист Мария Шеди.

Эксперт назвала перебором использование огромной золотой цепи и рядом с ней серебрянной.

«А вот тоненькие цепочки будут смотреться вместе интересно и свежо. Также золото и серебро будут хорошо смотреться рядом, если украшения из них едины по стилю», — сообщила она.

Стилист посоветовала купить одно и то же кольцо, выполненное из разных металлов, либо приобрести разные украшения из одной коллекции какого-то бренда.

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