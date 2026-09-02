Стилист Шеди назвала тренды осени 2026 года

Осенью 2026 года в одежде будут актуальны глубокие и яркие цвета, приталенные силуэты и фактурные материалы. Стилист Мария Шеди посоветовала заменить тотальный оверсайз сочетаниями объемного верха и узкого низа, сообщает Москва 24 .

Среди главных оттенков осени стилист назвала бордовый, вишневый, оливковый и шоколадный. Особое место займут кожаные вещи винной гаммы — плащи, куртки и юбки. На подиумах также много синего: от яркого электрик-блю до темного нави.

«Дизайнеры сохраняют интерес к дофаминовым оттенкам: ярко-красному, фуксии, насыщенному розовому, бирюзовому, персиковому, фиолетовому и горчично-желтому», — рассказала Шеди.

В силуэтах акцент сместится к подчеркнутой талии. Широкие, архитектурные плечи можно сочетать с узким низом. В тренде окажутся брюки-сигареты, модели со штрипками, леггинсы и скинни, однако широкие брюки не потеряют актуальности.

Также осенью будут востребованы бархат, замша, мягкая кожа, овчина, мех, жаккард и кружева. Полностью обновлять гардероб не потребуется: достаточно добавить яркий цвет, обозначить талию или выбрать вещь из трендовой фактуры.