Стилист Сафарова: широкие джинсы бэгги будут хорошо смотреться с лонгсливами и укороченными куртками

Стилист Селена Сафарова в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала носить широкие джинсы бэгги с лонгсливами, укороченными куртками и худи. По словам эксперта, правильное сочетание образа не будет смотреться как «мешок».

Тем, кто предпочитает джинсы на высокой посадке, стилист порекомендовала покупать их на два-три размера больше.

«Любителям более высокой посадки советую покупать модель на два-три размера больше и закреплять ее на талии кожаным шнурком или специальными крючками», — сказала Сафарова.

Женщина будет казаться более миниатюрной в джинсах, которые на несколько размеров больше, добавила эксперт.