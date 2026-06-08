Стилист Сафарова подчеркнула, что важно не перегружать образ восточными мотивами в головных уборах и украшениях

Представитель МИД России Мария Захарова призналась, что ей нравятся вещи с восточными и китайскими мотивами. «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Елены Сафаровой, как правильно сочетать такие элементы в одежде.

По словам эксперта, китайский стиль стал одним из главных трендов прошлого года и продолжает набирать популярность. Если раньше его выбирали только самые смелые модники, то теперь он стал массовым — вещи с характерным кроем можно найти в магазинах масс-маркета и среди премиальных брендов.

Главный секрет современного стайлинга — контрастное сочетание. Чтобы образ не выглядел театрально, вещи в китайском стиле нужно комбинировать с современными и базовыми элементами. Например, китайский топ хорошо смотрится с обычными или рваными джинсами. В качестве обуви подойдут как плоские сандалии или актуальные таби, так и изящные мюли на каблуке.

Сафарова подчеркнула, что важно не перегружать образ восточными мотивами в головных уборах и украшениях, чтобы не создать эффект «нарядности» или карикатурности. Исключение можно сделать только для вечернего выхода. Если вы выбираете платье в этом стиле, его уместно поддержать минималистичными босоножками и лаконичными аксессуарами.

Стилист отметила, что этот принцип универсален и применим к другим актуальным тенденциям, например, к тренду «а-ля рюс». Суть подхода заключается в том, чтобы взять за основу этническую эстетику, но адаптировать ее под современный гардероб, избегая прямого копирования.