Стилист Рогов рассказал, что трендом осеннего сезона станут вещи из замши и трикотажа
Наиболее актуальными в модном осеннем сезоне — 2024 будут вещи из замши и трикотажа. Об этом ИА НСН рассказал стилист, ведущий программ «Рогов в городе» и «Модный приговор» Александр Рогов.
Эксперт отметил, что трендом станет бохо-шик и цыганская фестивальная эстетика.
«Брюки-клеш, джинсы, летящие шелковые блузы, кожа, замша. Помимо прочего сочетание яркого цвета и трикотажа», — сказал он.
В моду также войдут объемные сумки, выполненные из замши, добавил модный эксперт.