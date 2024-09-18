Стилист по волосам Тоторина назвала текстурированный боб, пикси и шэгги самыми модными стрижками этой осенью

Стилист-парикмахер Галина Тоторина в беседе с «Москвой 24» перечислила самые модные стрижки этой осени. По словам эксперта, текстурированный боб, пикси и шэгги позволяют выглядеть ярко и модно и не требуют много времени на укладку.

Текстурированный боб станет идеальным вариантом для тех, кто любит легкость и объем. А вот дерзкий и асимметричный боб подойдет дамам, которые хотят поэкспериментировать с образом.

Текстурированная стрижка пикси с рваными концами создаст объемный образ, а вот пикси с удлиненными концами придаст легкости. Тем, кто любит текстуру и объем, Тоторина советует сделать стрижку короткий шэгги.