Стилист по волосам Тоторина назвала текстурированный боб, пикси и шэгги самыми модными стрижками этой осенью

Стилист-парикмахер Галина Тоторина в беседе с «Москвой 24» перечислила самые модные стрижки этой осени. По словам эксперта, текстурированный боб, пикси и шэгги позволяют выглядеть ярко и модно и не требуют много времени на укладку.
Текстурированный боб станет идеальным вариантом для тех, кто любит легкость и объем. А вот дерзкий и асимметричный боб подойдет дамам, которые хотят поэкспериментировать с образом.
Текстурированная стрижка пикси с рваными концами создаст объемный образ, а вот пикси с удлиненными концами придаст легкости. Тем, кто любит текстуру и объем, Тоторина советует сделать стрижку короткий шэгги.
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