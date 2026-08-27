Стилист Некипелая опровергла мифы о вреде покупок в секонд-хендах

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая заявила, что качественные секонд-хенды проводят химчистку и обеззараживание вещей перед продажей, сообщает «Абзац» .

Некипелая объяснила, что сотрудники качественных магазинов вторичной одежды проводят химчистку, обработку и обеззараживание вещей. Без такой подготовки предметы гардероба нельзя выставлять на продажу.

«Когда секонды выставляют чью-то одежду на продажу, ее должны химчистить, обеззаразить. Сам процесс ухода подразумевает высокий процент очищения. Хороший магазин в процессе подготовки уделяет этому время», — уточнила Некипелая.

Стилист добавила, что часть покупателей отказывается от таких вещей из-за представлений о «чужой энергетике». Сама она избегает секонд-хендов, считая, что одежда сохраняет влияние прежнего владельца, однако решение о покупке каждый принимает самостоятельно.