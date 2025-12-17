Стилист Михайлова отметила, что горизонтальные линии в одежде «разрезают» фигуру

Многие женщины считают, что их комплекция не позволяет им выглядеть так, как хотелось бы. Однако стилист и автор канала «MIHI _STYLE» Анастасия Михайлова уверена, что проблема часто заключается не в природной комплекции, а в неправильном подборе одежды. Об этом написал сайт «7Дней» .

По мнению эксперта, один из главных моментов — это работа с вертикальными и горизонтальными линиями. Горизонтальные линии «разрезают» фигуру, зрительно сокращая рост и длину ног. Вертикальные же линии, напротив, их визуально увеличивают. Например, укороченные джинсы делят голень на две части и заставляют ногу выглядеть короче. То же самое касается и юбок длиной до середины колена. Чтобы избежать такого эффекта, рекомендуется носить брюки и джинсы полной длины, а также платья и юбки до щиколотки или в пол.

Не стоит забывать о коварстве горизонтальных линий и при выборе уровня талии. Заниженная талия, особенно подчеркнутая ремнем, удлиняет торс и делает ноги короче. Завышенная талия, напротив, представит вас в более выгодном свете.

Также важно обратить внимание на цвета одежды. Резкое различие в тонах верха и низа «рассекает» фигуру на две части, искажая пропорции. Если вы хотите выглядеть стройнее и выше, отдайте предпочтение монохромным ансамблям или плавным переходам цветов.