Стилист Лисовец заявил, что шубу можно носить уже в ноябре

Стилист и эксперт моды Владислав Лисовец заявил, что не стоит откладывать ношение шубы до сильных морозов или первого снега. Об этом сообщает Life.ru .

По мнению Лисовца, сегодня шуба — это не столько средство защиты от холода, сколько выразительная деталь образа, уместная даже в бесснежном ноябре. Стилист считает органичными контрастные сочетания, например, полушубки с шортами, так как мех может гармонично смотреться с легкой одеждой, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

Эксперт отмечает, что жесткие сезонные правила устарели: идея о том, что мех уместен лишь в холода, больше не актуальна. Современный подход допускает модели разной длины — короткие, средней длины, а также свободные и расклешенные варианты. Исключением Лисовец считает классическую приталенную шубу в стиле халата, назвав ее неудачным выбором.

Предпочтительным вариантом стилист называет изделия из искусственного меха, особенно фактуры, имитирующие лису или норку. Формулировка «по типу лисы или норки», по его мнению, помогает сохранить отсылку к узнаваемым силуэтам и текстурам.