Стилист Лисовец порекомендовал зимой носить аксессуары из искусственного меха

Эксперт моды, стилист Владислав Лисовец в беседе с «Газетой.Ru» порекомендовал в зимний период отдавать предпочтение аксессуарам из искусственного меха. По его мнению, такие вещи не только удобные и теплые, но и модные.

Лисовец подчеркнул, что важно следить за общим стилем образа. Аксессуары должны выглядеть гармонично и не создавать впечатление, что их выбрали из-за цены, написали «Известия».

«Лучше использовать все-таки искусственный мех, тогда это будет выглядеть более интересно, более стильно», — заключил эксперт.

Ранее стилист уже давал рекомендации по зимней моде. Он советовал россиянам зимой носить яркие головные уборы и избегать меховых шапок. Вместо них можно выбрать косынки, вязаные повязки и платки. Лисовец отметил, что платок отлично сочетается с пуховиком.