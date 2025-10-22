Стилист Квачева объяснила разницу между стрижками «лесенка» и «каскад»

Стилист Квачева: лесенка — это и есть в простонародье каскад

Стрижки «лесенка» и «каскад» пользуются неизменной популярностью среди женщин. Многие интересуются, в чем их различие и какую из них лучше выбрать. По словам стилиста-парикмахера Екатерины Квачевой, эти стрижки основаны на одной и той же технике, придающей волосам объем, текстуру и легкость. Об этом написал сайт KP.RU .

«„Лесенка“ это и есть в простонародье каскад. Разницы между ними нет, техника одна и та же. Стрижка каскад — один из самых популярных стилей женских причесок», — пояснила специалист в интервью.

Стилист подчеркнула, что «каскад» адаптируется под любую длину и стиль, подходит для любого типа волос и формы лица. Эта стрижка требует минимального ухода, а правильная укладка помогает сохранять ее форму и желаемый вид.