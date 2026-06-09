Стилист Кафф рассказала о возвращении в моду джинсовых капри и курток в стиле гонщиков

С наступлением теплых дней модные тенденции становятся все более яркими и разнообразными. Эксперты платформы для публикации модных изображений проанализировали запросы пользователей и определили ключевые тренды предстоящего лета, передала «Вечерняя Москва» .

Одним из главных хитов сезона станет стиль спортшик — сочетание простой и удобной одежды с нарядными и вечерними образами. Верхняя одежда, такая как куртки в стиле гонщиков, станет особенно популярной благодаря интересу к «Формуле-1» после выхода фильма с Брэдом Питтом.

Также ожидается возвращение джинсовых капри и газетного принта, который стал популярным в двухтысячных годах. По словам имидж-стилиста Ольги Кафф, мода отражает течение времени, и газетный принт — прекрасный тому пример.

Помимо эстетики двухтысячных, в моде появятся и атрибуты более ранних эпох — например, туфли «Мэри-Джейн», украшения с пайетками и перьями. Эти элементы добавят гардеробу уникальности и стиля.