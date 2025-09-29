Стилист Французова объяснила пользу шампуней глубокой очистки

Шампуни глубокой очистки представляют собой специализированные средства, предназначенные для удаления сильных загрязнений и посторонних веществ с поверхности волос и кожи головы. Парикмахер-стилист Александра Французова в интервью ИА RuNews24.ru раскрыла нюансы использования таких средств.

В отличие от стандартных шампуней, предназначенных для повседневного ухода, шампунь глубокой очистки содержит более концентрированные поверхностно-активные вещества (ПАВ) и сульфаты, которые удаляют не только пыль и грязь, но и стойкие загрязнения, такие как силиконы, минералы и металлы, содержащиеся в водопроводной воде.

Французова подчеркнула, что первоначально такие средства предназначались для профессионального использования в парикмахерских салонах. Глубокая очистка может потребоваться после химзавивки, окрашивания или осветления волос, чтобы удалить остатки косметических продуктов и обеспечить полноценное проникновение ухаживающих средств.

Применение шампуня глубокой очистки улучшает общее состояние волос и кожи головы, предотвращает скопление грязи и себума, восстанавливает природную красоту волос и облегчает нанесение последующего ухода. Однако стилист добавила, что использование таких средств требует особой осторожности, поскольку чрезмерное применение может вызвать обезвоживание и ломкость волос.