Стилист Еркович рассказала, что минималистичные часы всегда будут выглядеть беспроигрышно

Редактор моды интернет-магазина Lamoda Яна Еркович в беседе с «Газетой.Ru» сообщила, что в мужском гардеробе достаточно иметь одну модель часов. Речь идет о стиле минимализма.

По словам эксперта, такие часы всегда беспроигрышно выглядят на руке, не перетягивают на себя внимание и гармонично дополняют любые образы. Тем мужчинам, которые занимаются спортом, следует сделать ставку на практичность.

«В первую очередь ориентируйтесь на модели из прочных материалов (например, из полиуретана с водозащитными функциями), чтобы чувствовать себя непобедимым и на спортплощадке, и в бассейне», — сказала она.

Тем, кто любит акценты, подойдут часы с ярким ремнем. Еркович посоветовала обратить внимание на такие бренды как Slazenger, Casio и U.S.Polo Assn.