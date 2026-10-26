Стилист Белова рассказала, как сохранить стильный образ в дождливую осень

В дождливую погоду стоит начинать с выбора материалов, а не с цвета. Об этом «Известиям» рассказала стилист Дарья Белова.

«В дождливую погоду стоит начинать с выбора материалов. Цвет сам по себе не защитит от воды, а красивое пальто необязательно рассчитано на ливень», — отметила Белова.

Она советует выбирать городскую верхнюю одежду с мембраной и куртки из вощеного хлопка. По ее словам, водоотталкивающая обработка помогает при небольшом дожде, но не заменяет полноценную защиту от промокания. Для повседневных образов стилист рекомендует шоколадный, оливковый, винный, темно-синий и графитовый оттенки: они легко сочетаются между собой и подходят для пальто, курток, брюк и трикотажа. При этом практичность вещи зависит не только от цвета, но и от ткани — на темной гладкой поверхности светлые следы грязи могут быть заметны.

Из принтов Белова выделила актуальную этой осенью клетку. Ее можно добавить в образ с помощью пальто, жакета или шарфа, а остальные вещи лучше подобрать однотонными, чтобы комплект не выглядел перегруженным. Оживить спокойную палитру помогут цветные перчатки, носки, головные уборы и шарфы. По словам эксперта, необязательно выбирать кислотные оттенки: подойдут бургунди, фисташковый, небесно-голубой или более насыщенный синий электрик.