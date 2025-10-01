Стилист Аносова назвала глубокий синий трендовым оттенком пальто этой осенью

Россияне этой осенью могут смело экспериментировать с цветами в одежде. В моду входят не только базовые оттенки, но и яркие тона, которые сразу привлекают внимание. Персональный стилист Юлия Аносова рассказала KP.RU , какие цвета будут трендовыми осенью 2025 года.

«В тренде несколько направлений: глубокий синий „Полночь“, мышиный (серо-синий), черничный и иссиня-черный. Красно-фиолетовую гамму носим в розово-фиолетовом оттенке, цвете розовой жвачки и луговой фиалки», — поделилась эксперт.

По словам стилиста, внимание стоит уделить и зеленым оттенкам: оливковый и эвкалиптовый придают образу мягкость, а бриллиантовый зеленый и насыщенный изумруд делают пальто эффектным акцентом.

Для поклонников классики подойдут светлые оттенки из бежево-коричневой гаммы: персиковая карамель, чистая карамель, цикорий, карамельно-кофейный, кофе со льдом и светло-бежевый («Осенняя блондинка»).