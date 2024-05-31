Стилист Абашева: при выборе купальника стоит учитывать формат отдыха и особенности фигуры

Стилист Дина Абашева в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что при выборе купальника необходимо учитывать формат отдыха и особенности фигуры. Для загара и удобства лучше присмотреться к варианту без сложного декора, а для красивых фотографий подойдет акцентный купальник с интересным дизайном.

«Рекомендую обратить внимание на расцветку металлик — это тренд сезона, а также на модели с прорезями, завязками, драпировками и аппликациями из объемных цветов», — сказала Абашева.

Для того, чтобы грудь казалась пышнее, можно купить модель, в которой лиф имеет акцент в виде оборок. По словам стилиста, яркие и крупные принты хорошо увеличивают любую часть тела, а скрыть животик поможет модель с высокой посадкой из плотной ткани.