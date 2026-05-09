Старый вкладыш из «Звездных войн» ушел с молотка за сотни тысяч долларов

Коллекционный вкладыш от жвачки 1977 года с изображением Люка Скайуокера продали в США более чем за 730 тысяч долларов (около 55 миллионов рублей). Об этом сообщила газета The New York Post .

Карточка установила рекорд и стала самым дорогим коллекционным вкладышем франшизы «Звездные войны».

На тех же торгах продали шлем, который носил американский актер Педро Паскаль в сериале «Мандалорец». За него заплатили 42 тысячи долларов.

Еще один рекорд побила выставочная модель корабля «Тысячелетний сокол» высотой 1,5 метра. Ее признали самой дорогой несерийной моделью по вселенной «Звездных войн».

Ранее Белый дом опубликовал изображение президента США Дональда Трампа в образе Мандалорца. Пост приурочили к 4 мая, когда поклонники «Звездных войн» отмечают неофициальный день саги.