Стартовало зрительское голосование премии «Большая Цифра»

С 22 января по 9 февраля проходит зрительское голосование в рамках 16-й Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая Цифра». Принять в нем участие может каждый: отдать свой голос за любимый телеканал, онлайн-кинотеатр, фильм, сериал или шоу можно на официальном сайте премии.

Каждый голос можно отдать только один раз в каждой из номинаций:

• «Телеканалы»,

• «Оригинальные фильмы и сериалы собственного производства»,

• «Оригинальные сериалы собственного производства»,

• «Оригинальные шоу собственного производства»,

• «Лучший онлайн-кинотеатр».

Победители в каждой категории будут определены по итогам голосования и награждены специальным призом зрительских симпатий.

Имена финалистов и победителей объявят 25 февраля 2025 года на форуме медиаиндустрии. Не пропустите главное событие года в мире цифрового телевидения!

Полный перечень номинаций и участников доступен по ссылке bigdigit.ru.

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Организатор: ООО «МИДЭКСПО–выставки и ярмарки», ИНН 7703252043, ОГРН 1027739071348, 123557, г. Москва, ул. Пресненский Вал, д. 21, стр. 12, эт. 1, пом.196, ком. 1, оф. 17.