Эксклюзив 02 мая 2024, 12:30 «Старт — как у профессионалов». Смогут ли обычные люди летать в космос Терапевт Водовозов: люди с хроническими заболеваниями не полетят в космос Unsplash

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SpaceX запустила бронирование мест для полетов в космос. Однако, скорее всего, среднестатистический человек неидеальным здоровьем отправиться в космос не сможет, рассказал 360.ru врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов.

По его мнению, к здоровью космических туристов будут предъявлять все же меньше требований, чем к профессионалам.

С другой стороны, их ожидает примерно такой же старт, как у космонавтов, и основные нагрузки испытываются не только в полете, но и на взлете и во время посадки. Здесь огромное количество хронических заболеваний — практически все — сразу перечеркивают возможность [полета]. Это в основном сердечно-сосудистая патология (а они у нас в принципе самые распространенные в мире), патологии дыхательной системы, эндокринные нарушения — болезни щитовидной железы, сахарный диабет и прочее. Список, я так думаю, будет довольно внушительным. Алексей Водовозов врач-терапевт, научный журналист

Специалист пояснил, что во время старта организм испытывает очень интенсивные нагрузки.

«Мы не можем сказать, как будет выглядеть этот старт. Например, есть такое понятие, как суборбитальные полеты. Это очень высотный самолет. Либо старт с какой-то самолетной платформы — такое тоже рассматривалось. Имеется в виду, что некая небольшая капсула корабля крепится на большой самолет-носитель, самолет набирает высоту, и вот эта капсула уже с него стартует. Тогда, может быть, перегрузки будут поменьше», — предположил эксперт.

Он добавил — если говорить о традиционной схеме старта именно ракеты-носителя, эти перегрузки могут выдержать далеко не все, особенно без тренировки. И по сравнению с испытанием стартом и посадкой проблема невесомости тут становится чуть ли не самой безобидной — «потошнит немного, и все».

Ранее стало известно, что Россия возобновит проектирование сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну и Марс. На проект направят около 600 миллиардов рублей.