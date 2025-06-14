Стало известно, сколько стоит самое дешевое блюдо в столовой Госдумы
Самое дешевое блюдо в Госдуме обойдется в 15 рублей, суп стоит 120 рублей
Актуальные цены в столовой Госдумы выяснили журналисты РИА «Новости». Перекусить на ходу депутаты могут всего за 15 рублей.
За эти деньги парламентарий получит всего лишь салат из тертой свежей моркови, или из молодой капусты. Порция невелика — 60 граммов.
Но на этом бюджетное меню не заканчивается. По данным издания, среди недорогих закусок — свежие помидоры за 32 рубля, а также огурцы, которые обойдутся в ту же сумму.
Холодная закуска, соленое сало, стоит 90 рублей за 30 граммов. За самую дешевую выпечку — булочку кукурузную или «Лакомка» — нужно заплатить 30 рублей, хлеб — 5 рублей за кусочек.
Супы тоже более чем доступны. К примеру, бульон куриный с яйцом стоит 120 рублей, окрошка — 170 рублей, а суп-пюре из птицы с гренками — 165 рублей.
Вторые блюда, такие как котлеты из свинины или говядины, варьируются в пределах 220–260 рублей.
Меню разнообразное: есть как классические блюда, так и более экзотичные позиции, например, куриная грудка с ананасом и моцареллой, чахохбили из куриных потрошков, бризоль из минтая и даже запеканка с говяжьим языком и грибами.
Среди десертов можно найти панакоту с ягодным соусом за 160 рублей, а из напитков — компот из свежих яблок с виноградом за 70 рублей.
В столовой уделяют внимание и диетическому столу: присутствуют блюда из свежих овощей, каши, кисломолочные продукты, блюда без сахара.
Для желающих сэкономить всегда найдутся простые гарниры — картофельное пюре или рис по-венгерски по 110 рублей за порцию.