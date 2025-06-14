Стало известно, сколько стоит самое дешевое блюдо в столовой Госдумы

Актуальные цены в столовой Госдумы выяснили журналисты РИА «Новости» . Перекусить на ходу депутаты могут всего за 15 рублей.

За эти деньги парламентарий получит всего лишь салат из тертой свежей моркови, или из молодой капусты. Порция невелика — 60 граммов.

Но на этом бюджетное меню не заканчивается. По данным издания, среди недорогих закусок — свежие помидоры за 32 рубля, а также огурцы, которые обойдутся в ту же сумму.

Холодная закуска, соленое сало, стоит 90 рублей за 30 граммов. За самую дешевую выпечку — булочку кукурузную или «Лакомка» — нужно заплатить 30 рублей, хлеб — 5 рублей за кусочек.

Супы тоже более чем доступны. К примеру, бульон куриный с яйцом стоит 120 рублей, окрошка — 170 рублей, а суп-пюре из птицы с гренками — 165 рублей.

Вторые блюда, такие как котлеты из свинины или говядины, варьируются в пределах 220–260 рублей.

Меню разнообразное: есть как классические блюда, так и более экзотичные позиции, например, куриная грудка с ананасом и моцареллой, чахохбили из куриных потрошков, бризоль из минтая и даже запеканка с говяжьим языком и грибами.

Среди десертов можно найти панакоту с ягодным соусом за 160 рублей, а из напитков — компот из свежих яблок с виноградом за 70 рублей.

В столовой уделяют внимание и диетическому столу: присутствуют блюда из свежих овощей, каши, кисломолочные продукты, блюда без сахара.

Для желающих сэкономить всегда найдутся простые гарниры — картофельное пюре или рис по-венгерски по 110 рублей за порцию.