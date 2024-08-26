Стало известно, какой сыр самый опасный

Сыры с плесенью нужно есть осторожно, потому что в их составе есть токсичные вещества. Об этом заявил заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов в беседе с РИА «Новости» .

«Сыры с плесенью нежелательно употреблять беременным и кормящим женщинам, больным с проблемами желудочно-кишечного тракта и детям до пяти лет», — сказал он.

Куликов отметил, что сыры камамбер и бри даже полезны. Они способствуют здоровому пищеварению. Однако важно соблюдать грамотную дозировку. Есть следует не более 40-50 граммов в сутки.

Один из самых опасных сыров — это касу марцу. Его также называют «червивый сыр». Продукт производят на Сардинии из сардинского пекорино. В нем живут личинки сырной мухи.

Ранее гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что шаурма является сбалансированным блюдом. По ее словам, все зависит от того, как ее приготовить.