Стало известно, как сделать карьеру в нефтегазовой отрасли, не покидая Москвы

Московский НПЗ и издательство «Комсомольская правда» выпустили спецпроект «Поработаю нефтяником, дальше МКАД не предлагать». В нем можно узнать, как сделать карьеру в престижной нефтегазовой отрасли, не выезжая из столицы.

Читатели познакомятся с командой нефтеперерабатывающего завода и ее профессиональными обязанностями. Сотрудники рассказывают об этом в небольших видеовставках. Локации предприятия и прилегающего к нему района Капотня можно изучить с помощью интерактивной карты.

МНПЗ и другие предприятия «Газпром нефти» регулярно входят в топ самых привлекательных работодателей. Ежегодно на заводе открывается более 50 вакансий, занять одну из которых можно по окончании колледжа или вуза. Для сотрудников предусмотрена развитая инфраструктура, включая собственные спорткомплекс и медицинский центр.