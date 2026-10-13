Специалисты сети магазинов Fix Price рассказали, как обустроить маленькую кухню без ремонта

Сделать кухню небольшой площади удобной можно без ремонта и лишних трат, если правильно организовать хранение и рабочие зоны. Практическими рекомендациями с «Газетой.Ru» поделились эксперты пресс-службы сети магазинов Fix Price.

Эксперты по организации пространства рекомендуют не загромождать рабочие поверхности в пределах кухонного треугольника мелкой техникой и декором, оставив хотя бы один свободный участок столешницы для нарезки продуктов. Противни, формы и подносы лучше хранить вертикально в отдельных секциях для быстрого доступа, пишет KP.RU.

Особое внимание стоит уделить полкам: сыпучие продукты удобнее всего держать в прозрачных герметичных емкостях, расставляя их по частоте использования — повседневные на уровне глаз, а редко используемые подальше. Для поддержания порядка специалисты советуют раз в месяц проводить ревизию и избавляться от ненужных аксессуаров.