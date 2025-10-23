Специалисты по интерьеру посоветовали отказаться от темных оттенков в маленьких квартирах

Ремонт в небольшой квартире требует особого подхода. Чтобы сделать пространство комфортным и функциональным, важно избегать распространенных ошибок. Об этом сообщил сайт «7Дней» .

Специалисты по интерьеру рекомендуют отказаться от темных оттенков и массивных конструкций, так как они «утяжеляют» помещение и делают его меньше. Лучше выбирать светлые и нейтральные цвета с полуматовой текстурой, а также использовать отражающие поверхности и зеркала, пишет автор канала «REMPLANNER».

Не менее важно не переборщить с мебелью. Вместо множества шкафов и тумбочек стоит рассмотреть встроенные решения и мебель-трансформер. Это поможет сэкономить место и сохранить функциональность.

Освещение играет ключевую роль. Одна громоздкая люстра в центре комнаты создает тени и уменьшает высоту потолков. Многослойная система освещения с локальными источниками, бра и спотами сделает интерьер более светлым и просторным.