Специалист по ионосфере Поляков заявил, что аномальное Солнце вызовет погодные аномалии на Земле | 360°

Интересное 14 мая 2024, 17:41 Специалист по ионосфере Поляков заявил, что аномальное Солнце вызовет погодные аномалии на Земле

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Кандидат технических наук, специалист по ионосфере Владимир Поляков в беседе с изданием kp.ru прокомментировал пришедшую на Землю магнитную бурю, которую ученые уже успели ознаменовать мощнейшей за последнее столетие.

По словам ученого, аномальное Солнце вызовет погодные аномалии на нашей планете. Исследователь ждет в ближайшее время сильную жару.

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«Я не метеоролог, но по опыту и интуиции жду полосу ужасной жары. Я не знаю, когда это будет, в июле или в августе, но природа отыграется за холодный май», — сказал он.

Поляков также добавил, что не верит метеорологическим прогнозам, поскольку и в мае синоптики предсказывали тепло в Москве.