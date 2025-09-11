Space.com: следующее полное лунное затмение будет 2-4 марта 2026 года

Следующее полное лунное затмение состоится 2–4 марта 2026 года. Об этом сообщил сайт « PRO город будущего » со ссылкой на данные Space.com.

За явлением будут наблюдать жители Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии и стран Восточной Азии. Около 176 миллионов человек смогут увидеть все фазы затмения, а полная фаза, известная как «кровавая луна», будет заметна для почти 2,5 миллиарда землян.

Затмение продлится 5 часов 38 минут, включая полутеневые и частные фазы, а полная фаза, когда Луна станет красновато-оранжевой, продлится 58 минут, добавила радиостанция Sputnik.