Space.com: следующее полное лунное затмение будет 2-4 марта 2026 года
Следующее полное лунное затмение состоится 2–4 марта 2026 года. Об этом сообщил сайт «PRO город будущего» со ссылкой на данные Space.com.
За явлением будут наблюдать жители Северной Америки, Новой Зеландии, Австралии и стран Восточной Азии. Около 176 миллионов человек смогут увидеть все фазы затмения, а полная фаза, известная как «кровавая луна», будет заметна для почти 2,5 миллиарда землян.
Затмение продлится 5 часов 38 минут, включая полутеневые и частные фазы, а полная фаза, когда Луна станет красновато-оранжевой, продлится 58 минут, добавила радиостанция Sputnik.